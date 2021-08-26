Онлайн-кинотеатр KION представляет: Фестиваль уличного кино в Ростове-на-Дону

Фото: Пресс-служба Фестиваля уличного кино

Фестиваль уличного кино начался с показов в Москве и до конца сентября пройдет более чем в 1000 городов и населенных пунктов России. 27-29 августа фестиваль приедет в Ростов-на-Дону.

Основная миссия Фестиваля — познакомить аудиторию с независимыми картинами российских авторов. В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов. Их все покажут на открытом воздухе, куда организаторы предлагают взять с собой пледы для комфортного размещения на месте.

Традиционно победителя программы выбирают зрители: при помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Фестиваля уличного кино

Программа:

27 августа

17:00 – 18:30 Показ внеконкурсного альманаха «Анимация» (12+)

19:00 – 20:30 Показ внеконкурсного альманаха «Лучшее прошлых лет» (16+)

21:00 – 23:00 Показ внеконкурсного альманаха «Доброе кино» (16+)

28 августа

17:00 – 18:30 Мастер-класс «Как устроен успешный короткий метр. Драматургический и режиссерский разбор» с Дмитрием Куповых (известный российский продюсер и киновед, преподаёт сценарное дело и режиссуру в разных школах, художественный руководитель студии Свободное кино)

18:30 – 19:15 Public Talk

Спикеры:

- Александр Сидорик, В2В директор МТС в Ростовской области

- Сергей Федосов, организатор ростовского отделения культ.клуба "Восхождение"

- Инна Астафурова, координатор культ.клубов "Восхождение" по Югу России

19:15 – 19:45 Официальное открытие и розыгрыш призов

19:45 – 22:00 Показ конкурсной программы (18+)

29 августа

17:00 – 18:00 Показ внеконкурсного альманаха «Мультфильмы для детей и взрослых» (12+)

18:00 – 19:30 Показ внеконкурсного альманаха «Лучшее прошлых лет» (16+)

19:30 – 20:30 Культурная программа

20:30 – 22:45 Показ конкурсной программы (18+)

Регистрация на событие доступна на сайте - https://wsffest.com/