Погода в Ростове-на-Дону на выходные 28 и 29 августа: аномальная жара возвращается

Температура воздуха будет непривычной для конца лета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 28 и 29 августа 2021 — прогноз. Рассказываем, какими будут последние суббота и воскресенье этого лета.

28 августа температура составит плюс 31 — 33 градуса. Ветер северо-восточный — до 5 — 10 метров в секунду. При этом днем порывы могут усилиться до 15 — 17 метров в секунду. Осадков не ожидается.

На следующий день, 29 августа, жара усилиться до плюс 34 — 36 градусов. Днем скорость ветра также может увеличиться до 15 — 17 метров в секунду. Дождя не будет.

В целом, по Ростовской области в эти дни ожидается плюс 29 — 34 градуса. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Погода будет теплой и без осадков.