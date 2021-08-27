РЭРЗ расширяет возможности: открытие новых направлений позволит трудоустроить большое количество сотрудников

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Ростовский электровозоремонтный завод (входит в ГК «ЛокоТех») идет в ногу со временем, осваивая ремонт нового оборудования. На смену старым локомотивам ВЛ80 потихоньку приходят новые, более усовершенствованные модели. Именно к таким относится грузовой электровоз 2(3)ЭС5К «Ермак». Именно эта позиция дополнит производственную программу Ростовского ЭРЗ. Активно разрабатываются и другие направления. В 2020 году подписан долгосрочный контракт со Стойленским горно-обогатительным комбинатом, и в скором времени работники завода примут активное участие в освоении ремонта тяговых агрегатов НП-1. При этом все объемы работ по ремонту локомотивов ВЛ80 также сохраняются.

Конечно, такое расширение номенклатуры невозможно без увеличения кадрового состава. Предприятие уже объявило массовый набор на такие специальности, как токарь, фрезеровщик, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик. Требуются также маляры и сотрудники на другие рабочие специальности.

Для набора людей на появившиеся рабочие места совместно с центром занятости г. Батайска РЭРЗ провел ярмарку вакансий. В рамках встречи представители завода рассказали соискателям об особенностях и истории предприятия, имеющихся вакансиях, большом соц.пакете и бонусах для заводчан.

Осваивается и другие форматы участия в ярмарке вакансий. Так для центра занятости в г. Зверево мероприятие было проведено в режиме онлайн. В планах РЭРЗ и другие встречи, которые позволят привлечь на завод квалифицированных работников на самые разные рабочие специальности.

- Для работников на нашем предприятии есть много преимуществ, - рассказала директор по персоналу РЭРЗ Наталья Костенко, - это полный соцпакет, высокая заработная плата, включая ежемесячную премиальную часть. Возможность обучения в рамках «Корпоративного университета», с дальнейшим профессиональным ростом. Иногородним работникам предоставляется общежитие. Также Ростовский ЭРЗ предлагает ряд других льгот социального характера. Например, компенсация проезда на ж/д транспорте от места жительства до работы. А по истечении 11 месяцев новый работник может получить еще и компенсацию проезда на поездах дальнего следования в пределах РФ. Среди других преимуществ – возможность бесплатного лечения в санатории-профилактории, наличие спортивного зала, проведение различных социальных мероприятий, в том числе, для детей сотрудников. Мы делаем все для того, чтобы нашим работникам на предприятии было комфортно. Отдельное внимание уделяется молодым работникам завода. Для этого создан «Совет молодежи» на базе которого ребята полностью раскрывают свой потенциал, как в профессиональном, так и в творческом плане. Не обходится и без ярких спортивных мероприятий. Одним из них стали соревнования по гребле между трудовыми коллективами города, в которых команда РЭРЗ неоднократно входила в призовую тройку.