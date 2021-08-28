Алексей Логвиненко наградил лучших учителей и воспитателей Ростова

Сити-менеджер подчеркнул, что в Ростове важно создать все необходимые условия для школ. Фото: сайт администрации Ростова

Сити-менеджер Ростова наградил лучших учителей и школы города, которые показали высокие результаты. Сертификаты и почетные знаки Алексей Логвиненко вручил на педагогическом форуме. Об этом глава администрации сообщил на своей странице в Instagram.

- Стало уже доброй традицией накануне нового учебного года проводить педагогический форум. Наградил сертификатами на закупку компьютерного и интерактивного оборудования школы № 7, 21 и 87. Сертификаты на субсидии получили гимназии № 9, 25, 45, 60 и 118, лицеи. Нагрудными знаками «Почетный работник воспитания и просвещения России» и грамотами Минпросвещения отметили лучших педагогов и воспитателей, работников сферы образования города, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер добавил, что в Ростове важно создать все необходимые условия для школ. Образовательная инфраструктура должна быть современной и интересной. Также Алексей Логвиненко поделился планами на будущее.

- Принял решение о выделении с этого учебного года дополнительной стипендии студентам, заключившим целевые договоры с образовательными учреждениями города. Кроме того, поддержал инициативу по увеличению призового фонда конкурсов профмастерства педагогов. На эти цели из бюджета города выделено более 1,5 млн. рублей, - рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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