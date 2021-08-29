Погода в Ростове-на-Дону на 29 августа 2021: каким будет воскресенье

Жара сохранится в городе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 29 августа 2021 — прогноз на воскресенье. Рассказываем, каким будет последний выходной день.

Температура составит +32 — 34 градуса. Дождя в этот день не будет. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Утром и днем порывы могут достигать 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области осадков также не ожидается. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, местами его порывы будут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха +28 — 33 градуса, по югу — до +37.