Более 20 тысяч зрителей посетили форум «Армия-2021» в Ростовской области

Гостям продемонстрировали знаменитый «танковый вальс». Фото: сайт Минобороны России

Более 20 тысяч зрителей за два дня посетили форум «Армия-2021» в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Гостям на площадке «Самбекских высот» продемонстрировали знаменитый «танковый вальс». Под классическую музыку 40-тонные Т-72Б3 синхронно исполняли сложные фигуры, а на фоне этих грозных машин кружились танцевальные пары. Всего задействовали 8 танков.

Также на территории парка «Патриот» все желающие смогли осмотреть выставку вооружения и спецмашин. Представили более 100 современных экспонатов, а также около 60 единиц исторической военной техники.

Кроме того, подразделения ЮВО провели показательные выступления. На тактическом поле зрители увидели танки Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10СВ».

Сегодня, 29 августа, последний день форума. Его проводят и в других регионах страны. Всего организовали 24 площадки в 14 субъектах России.

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