Погода в Ростове-на-Дону на 30 августа 2021: каким будет начало недели

Температура составит +33 - 35 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 30 августа 2021 — прогноз гидрометцентра. Рассказываем, каким будет первый день недели.

Температура воздуха составит + 33 — 35 градусов. Скорость ветра — 12 — 14 метров в секунду, днем порывы могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду. Будет жарко и без осадков.

В южной половине Ростовской области ожидается пыльная буря. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. На термометре будет +28 — 33 градуса, по югу — до + 37. Сохраняется высокий уровень пожароопасности — 4-й класс.