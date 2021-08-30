В Ростовской области собственникам квартир до 1 декабря необходимо подать протокол решения общего собрания о проведении капремонта в 2022 году

Фото: Фонд капитального ремонта РО

НКО «Фонда капитального ремонта» Ростовской области уведомляет собственников, получивших предложение о проведении в 2022 году капремонта, что не позднее, чем до первого декабря текущего года необходимо предоставить в Фонд протокол общего собрания собственников с решением о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

В документе должны быть указаны следующие данные:

- перечень работ по капитальному ремонту;

- предельно допустимая стоимость работ;

- лицо, которое от имени собственников, будет участвовать в приеме и выполнении работ по капремонту.

В Фонде напомнили, что решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме принимается большинством. В частности, его должны поддержать не менее двух третей от общего числа голосовавших.

Подлинный экземпляр протокола с сопроводительным письмом направляются в НКО «Фонд капитального ремонта» по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 295 оф.706. В письме рекомендуют указать номер контактного телефона.

Если же собственники не отправят протокол в срок, капремонт будут проводить в соответствии с Региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора.

Протокол вместе с памяткой и образцом заполнения размещен на сайте www.фондкрро.рф в разделе «Собственнику в помощь».

Получить консультацию по оформлению протокола можно по телефону: (863) 251 – 77 - 56.