Погода на 1 сентября в Ростове-на-Дону 2021: каким будет День знаний

Температура составит +28 - 30 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода на 1 сентября в Ростове-на-Дону 2021 — прогноз донских синоптиков. Рассказываем, чего ожидать в День защиты детей.

В ночь на 1 сентября в Ростове-на-Дону пройдут дожди с грозой. Днем серьезных осадков не ожидается. Температура воздуха будет составлять +28 — 30 градусов. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду. Ночью при грозе порывы усилятся до 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области пройдут небольшие дожди с грозой. В отдельных районах синоптики прогнозируют сильные осадки. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду, при грозе порывы могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду. На термометре будет около +25 — 30 градусов, по северу и востоку — до +35.