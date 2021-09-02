Донской вуз впервые вошел в рейтинг лучших университетов мира

Фото: ДГТУ

Донской государственный технический университет впервые вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Опорный вуз разместился в середине рейтинга.

Отметим, что Россию представляли 60 вузов, 12 из них оказались в престижном списке впервые.

При подготовке рейтинга экспертам и учитываются 13 критериев, разделенных по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета.

- Соотношение научно-педагогических работников и студентов, количество иностранных граждан, качественная публикационная активность – эти показатели позволили войти вузу в число лучших университетов мира, – прокомментировал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Он также подчеркнул, что за последние годы вуз резко нарастил публикационную активность за счет реализации нескольких значимых грантов, проведения прорывных исследований совместно с учеными из разных стран.

- Значительное количество научных публикаций подготовлено в коллаборации с учеными из зарубежных вузов, - сказал Бесарион Месхи.

В этом году в рейтинге были представлены 1 662 учебных заведения из 99 стран и регионов мира.