Погода на выходных в Ростове-на-Дону 4 и 5 сентября 2021: резкое похолодание ожидают синоптики

Температура составит +20 - 22 градуса. Фото: Алексей ФОКИН

Погода на выходных в Ростове-на-Дону 4 и 5 сентября 2021 будет прохладной и дождливой. Рассказываем, чего ожидать в субботу и воскресенье.

4 сентября температура составит +20 — 22 градуса. Скорость ветра составит 7 — 12 метров в секунду, утром и днем порывы могут достигать 15 метров в секунду. На следующий день похолодает до +19 — 21 градуса. Ветер северо-восточный — 5 — 10 метров в секунду.

По Ростовской области 4 сентября вечером пройдет дождь. Скорость ветра составит 7 — 12 метров в секунду, утром и днем порывы могут составить 15 — 18 метров в секунду. На термометре будет +15 — 20 градусов. В воскресенье, 5 сентября, в отдельных районах пройдет небольшой и умеренный дождь. Немного потеплеет до +16 — 21 градусов.