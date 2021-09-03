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Недвижимость3 сентября 2021 11:51

Бассейн, спортзал, терраса: Самую дорогую квартиру в Ростове-на-Дону оценили в один миллион долларов

Пентхаус занимает весь этаж и имеет свою террасу
КРУГЛОВА Оксана
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Фото: предоставлено СК10

Фото: предоставлено СК10

В донской столице продается квартира, названная агрегаторами по недвижимости самой дорогой в городе. Это – пентхаус стоимость один миллион долларов или, если в пересчете на рубли, - 73 миллиона.

Фото: предоставлено СК10

Фото: предоставлено СК10

Расположена квартира в новостройке в жилом комплексе «Царское село». Она занимает весь 14 этаж. Общая площадь – 440 квадратных метров, из которых – 174 метра составляет терраса. В квартире также имеется четыре санузла. На первом этаже дома имеется бассейн для жильцов, каминная зона, библиотека и спортзал с панорамным остеклением.

Фото: предоставлено СК10

Фото: предоставлено СК10

На продажу квартиру выставил ГК СК10.

Фото: предоставлено СК10

Фото: предоставлено СК10

Отметим, «Царское село» - это жилой комплекс класса люкс, которому удалось победить и получить престижную премию ТОП ЖК-2021 по версии авторитетного ресурса ЕРЗ РФ. Жилой комплекс признали лучшей новостройкой региона.