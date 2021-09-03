Донской вуз получил грант Минобрнауки на разработку программ по освоению искусственного интеллекта

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Донской опорный вуз ДГТУ выиграл грант Минобрнауки на разработку новых программ бакалавриата, магистратуры и повышения квалификации по профилю «Искусственный интеллект». Сумма гранта - 25 миллионов рублей.

Отметим, что в ДГТУ реализуют две программы бакалавриата, десять программ магистратуры, (три из них уже активны), три программы (и разработка еще пяти программ) повышения квалификации, связанных с созданием и эксплуатацией систем, оснащенных искусственным интеллектом.

По программе бакалавриата планируется обучить 300 человек, по программе магистратуры – 600 человек. Повысят свою квалификацию в сфере искусственного интеллекта 336 преподавателей ДГТУ и других вузов.

Проректор по учебной работе и подготовке кадров высшей квалификации ДГТУ Алексей Бескопыльный рассказал, почему искусственный интеллект актуален сегодня как никогда.

По его словам, в целом основной процесс цифровизации направлен на анализ данных, обработку аналитических данных и прогноз.

- Когда этим занимается человек, это занимает много времени и требует больших временных и трудовых затрат. Но когда человеку помогает суперкомпьютер, можно улучшить все показатели, затратив при этом меньше времени и сил и повысив результативность и качество прогноза. Поэтому исследование и использование искусственного интеллекта актуально сегодня для любой области знаний и отрасли экономики, – сказал проректор по учебной работе и подготовке кадров высшей квалификации ДГТУ Алексей Бескопыльный.

Отметим, что на сегодняшний день в ДГТУ уже реализуются 3 магистерские программы в сфере искусственного интеллекта.

А в этом году ДГТУ подготовил первых магистров в сфере искусственного интеллекта по программам: «Интеллектуальные системы на основе технологии блокчейн», «Информационные системы в строительстве», «Математика и информатика».

– Наши образовательные программы бакалавриата и магистратуры по профилю «Искусственный интеллект» разработаны для развития цифровых компетенций у студентов профильных направлений подготовки в рамках программы поддержки и развития университетов «Приоритет-2030», – сказал проректор по стратегическому и цифровому развитию ДГТУ Андрей Мозговой.

Многие преподаватели ДГТУ прошли обучение по программе искусственного интеллекта в СберУниверситете (корпоративном университете Сбербанка), чтобы идти в ногу с наукой и временем. Одна из задач реализации образовательных программ в сфере искусственного интеллекта – объединить преподавателей, ученых и исследователей в единый научный коллектив.