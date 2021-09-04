Погода в Ростове-на-Дону на 4 сентября 2021: до +10 похолодает в городе

В субботу будет ветрено и прохладно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 4 сентября 2021 — публикуем прогноз на субботу. По данным донских синоптиков, первый выходной будет ветренным и прохладным.

Температура днем будет составлять +21 — 23 градуса. Скорость ветра может достигать 12 — 14 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Серьезных осадков не ожидается. Ночью столбик термометра снизится до +10 — 12 градусов.

По Ростовской области будет +15 — 20 градусов, местами — до +25. Во второй половине дня и вечером по северу пройдет небольшой и умеренный дождь. Скорость ветра составит 12 — 14 метров в секунду. Порывы могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду. Ночью температура упадет до +8 — +13 градусов, на севере — до +3.