Погода в Ростове-на-Дону на 6 сентября 2021: каким будет начало недели

Температура составит+18 - 20 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 6 сентября 2021 — прогноз на понедельник. Рассказываем, каким будет начало недели.

Температура составит + 18 — 20 градусов. Скорость ветра может достигать 5 — 10 метров в секунду. Серьезных осадков не ожидается.

В отдельных районах Ростовской области пройдет небольшой дождь. Днем существенных осадков не предвидится. Ночью и утром возможен туман. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду, утром и днем порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. На термометре будет +18 — 23 градуса.