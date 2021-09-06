Погода в Ростове-на-Дону на 10 дней: что прогнозируют синоптики с 6 по 16 сентября 2021

Ясная погода будет сменяться дождями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону на 10 дней — прогноз с 6 по 16 сентября 2021. Рассказываем, какой будет первая половина месяца.

В первые дни недели, 6 и 7 сентября, будет пасмурно и прохладно — до +17 — 19 градусов. Серьезных осадков при этом не ожидается. В среду, 8 сентября, прояснится и потеплеет — до +20 градусов. В течение второй половины столбик термометра будет постепенно подниматься — в пятницу, 10 сентября, достигнет +23 градусов. В выходные установится солнечная и теплая, но ветреная погода. Температура составит +24 — 25 градусов, скорость порывов ветра — 9 — 12 метров в секунду.

Новая неделя начнется с небольшого похолодания. 13 и 14 августа столбик термометра снизится до +22 градусов, а ветер усилится до 14 метров в секунду. А 15 и 16 сентября и вовсе пройдут небольшие дожди. Температура может достигать +22 — 24 градусов. Ветер будет сильных — до 11 — 13 метров в секунду.