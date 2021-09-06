Подарки от Ростовского электровозоремонтного завода порадовали подопечных фонда «Дарина»

1 сентября в России традиционно отмечают День знаний. В этот день в школах проходят торжественные линейки, для первоклассников звенит первый звонок, и школьники возвращаются за парты после летних каникул. Но, к сожалению, не все дети могут присоединиться к общеобразовательному процессу. Подопечные благотворительного фонда «Дарина» - это, прежде всего, ребята с онкогематологическими заболеваниями, но есть и другие малыши, которые из-за ограничений по здоровью не могут посещать обычные учебные заведения. Но ребятам предложена альтернатива - обучение в небольших группах на площадке БФ «Дарина».

Как и во всех школах страны у этих малышей также прошла линейка. А по завершению праздничной части были вручены такие необходимые в учебе подарки, подготовленные работниками Ростовского электровозоремонтного завода. Яркие рюкзачки, наполненные разнообразной канцелярией, не оставили никого из ребят равнодушными.

- Мы заранее проговорили с благотворительным фондом, какие подарки лучше подготовить, чтобы они были нужны и порадовали детей. Из предложенных вариантов: книги, мягкие игрушки или школьные принадлежности выбор остановили на последнем. Ведь несмотря на немного не стандартный формат обучения малышам хочется ощутить себя настоящими школьниками и, конечно, школьная атрибутика поможет в этом, - поделилась координатор объединения волонтеров РЭРЗ Валерия Посохова. – Хочется поблагодарить наших неравнодушных коллег, многие из которых отзываются на просьбы о помощи и присоединяются к сборам не первый раз. Корпоративное волонтерство – это одна из общепринятых ценностей, которые разделяет наша компания.

СПРАВКА

Ростовский-на-Дону электровозоремотный завод (входит в ГК «ЛокоТех»)– одно из старейших российских предприятий железнодорожной отрасли. С момента основания Ростовский-на-Дону ЭРЗ динамично расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, наращивает объемы производства. Сегодня предприятие производит широкий ассортимент запасных частей, комплектов оборудования, колесные пары.

ООО "ЛокоТех" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО "ЛокоТех-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "Торговый дом ЛокоТех" и другие. Группа компаний ЛокоТех» имеет более 250 производственных площадок по всей территории страны.