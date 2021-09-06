Хоккей в селе Каменка перешел на 4G-скорость

Фото: пресс-служба МегаФона

МегаФон запустил сеть 4G в селе Каменка Ростовской области, обеспечив связью первый на севере области ледовый каток «Светлый» и более 300 жителей населенного пункта.

На ледовой арене круглый год активно тренируются хоккеисты и фигуристы Кашарской спортивной школы, а также катаются местные жители. «Светлый» вмещает крытый каток размером 30х60 метров, 250 мест для зрителей, раздевалки для спортсменов, комментаторскую кабину и тренажерный зал на 2 407 кв. м.

Благодаря высокоскоростному интернету будущие спортсмены могут смотреть любимые матчи онлайн на скорости до 50 Мбит/с, а жители села – делиться видео в мессенджерах, слушать музыку в режиме реального времени и выкладывать в соцсети стримы соревнований любимых команд, проводимых ледовой ареной. За последний месяц абоненты МегаФона уже скачали 1347 Гб интернет-трафика. Такой объем равен просмотру 120 часовых трансляций хоккейных матчей в формате 4K UHD.

- Каменка – небольшой населенный пункт, но благодаря ледовой арене стал местом притяжения любителей спорта со всего района. Ледовый каток проводил товарищеские матчи даже в жаркие летние дни, а с началом осени количество желающих покататься на коньках увеличится в разы. После запуска LTE наши абоненты могут еще ближе приобщиться к спорту: на тренировке просматривать лучшие выступления спортсменов, узнавать расписание соревнований, смотреть прямые трансляции матчей и сразу разбирать их, — поделился директор МегаФона в Ростовской области Алексей Барков.

Всего за лето оператор запустил порядка 200 новых объектов связи в 78 населенных пунктах, среди которых хутора Арпачин, Караичев, Михайловка, Недвиговка, Новоалександровка, Никольский, Островянский, Песковатская-Лопатина, села Бараники, Натальевка, Первомайское, станицы Калининская, Каргинская, Новозолотовская, Новоцимлянская и другие города и села региона.

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