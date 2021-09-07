Льготные предложения по ипотеке с выгодной ставкой от 7,9% запускает ВТБ

Банк ВТБ обновил для своих клиентов систему дисконтов по ипотеке. Теперь можно объединить до трех видов скидок. Минимальная ставка на приобретение квартир в новостройках с этого момента составляет от 7,9% годовых, на готовое жилье – от 8,1%.

- Мы ожидаем роста спроса на ипотеку осенью-зимой этого года и для дополнительной выгоды своих заемщиков меняем систему скидок по кредитам. Наиболее интересным это предложение будет для зарплатных клиентов банка или тех, кто только планирует перевести поступления на карту ВТБ, а также при проведении цифровых сделок, - пояснил начальник управления «Ипотечное кредитование» - вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

Для тех, кто уже получает или только планирует перевести зарплату на карту ВТБ, доступен дисконт до 0,5 п.п. Уменьшить ставку еще на 0,3 п.п. Можно с помощью завявки на потеку через цифровой кабинет на сайте или через партнеров банка - застройщиков и агентств недвижимости, использующих диджитал-каналы передачи информации.

Еще на 0,3 п.п. можно снизить ставку за использование цифровых услуг при проведении сделки. Итоговая ставка может быть снижена до 8,1% при покупке готовой квартиры, а в новостройках при первоначальном взносе свыше 60% - до 7,9%.

Стоит отметить, что все дисконты распространяются на стандартные программы банка для покупки строящегося и готового жилья. По льготной госпрограмме клиенты ВТБ могут приобрести новостройку по ставке от 4,3%, в рамках семейной ипотеки – по ставке 5%, на Дальнем Востоке – 0,1%.