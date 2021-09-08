Погода в Ростовской области на 8 сентября 2021: где ожидают первые заморозки

Заморозки ожидаются утром. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростовской области на 8 сентября 2021 — прогноз донских синоптиков на среду. Специалисты прогнозируют заморозки в отдельных районах.

По Ростовской области столбик термометра может достигать +19 — 24 градуса. Утром в северной части возможны заморозки на поверхности почвы — до -0,1 — -1 градуса. Скорость порывов ветра составит 3 — 8 метра в секунду.

В Ростове-на-Дону будет тепло. Температура днем в донской столице составит +21 — 23 градуса. Серьезных осадков не ожидается. Скорость ветра может достигать 8 метров в секунду.