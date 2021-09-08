Деньги на комплексную поддержку льготников в 2022 году выделит ВТБ

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Клиенты ВТБ, имеющие право на государственные выплаты, в 2022 году смогут получить дополнительную поддержку. Банк готовит комплексное предложение и намерен направить на эти цели сотни миллионов рублей.

- В фокусе нашего внимания льготные категории населения, на финансовую помощь которым мы готовы направить сотни миллионов рублей. В этом году мы поддержали семьи с детьми школьного возраста, осенью запустили спецпредложение для пенсионеров, а в 2022 году представим предложение для получателей госвыплат, - рассказал заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Чтобы получить дополнительную поддержку от банка, клиентам достаточно получать социальные выплаты на карту ВТБ. Часть этих средств уже сегодня можно перевести на карту банка дистанционно с помощью ВТБ Онлайн в разделе «Госуслуги» или оформив заявление на едином портале государственных услуг.

- Мы ставим себе цель ускорить и упростить получение выплат всем льготным категориям, и в ближайшей перспективе благодаря проекту «социального казначейства» цифровой путь получения выплат будет доступен большинству категорий, в том числе родителям с детьми, – добавил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Ранее ВТБ поддержал государственные выплаты на детей школьного возраста, начислив им дополнительно 10%, а также предложил родителем бесплатно подключить страхование детей от онкологических заболеваний. На эти меры банк выделил более 600 млн рублей.

В этом году ВТБ также дополнительно начислит 20% от размера единовременной госвыплаты тем, кто до конца октября переведет зачисление пенсии на карту ВТБ.

Кроме того, для тех, кто после 1 июня начал получать пенсию на карту банка, ВТБ будет начислять 7,5% на остаток по текущему счету и дополнительно вернет 10% кешбэком при оплате картой услуг ЖКХ и товаров в аптеках.