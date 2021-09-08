Василий Голубев: «Тема лекарств для пациентов с COVID-19 - предмет особого контроля»

В регионе не было проблем с поставками лекарств Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области тема лекарств для пациентов с COVID-19 - предмет особого контроля. Если вдруг поступают жалобы на их нехватку или неправильное предоставление, те, кто за это отвечают, несут отдельную ответственность. Такое заявление сегодня, 8 сентября, в эфире «Прямой линии» сделал губернатор Василий Голубев.

О ситуации с препаратами глава региона заговорил после обращения жителя поселка Лиховского. Мужчина пожаловался, что его заболевшей жене никто так и не привез лекарства, и он был вынужден сам все покупать.

- В данном случае мы сразу же будем разбираться, почему это произошло. Действительно, железнодорожная больница. Надеюсь, что автор этого обращения получит конкретный ответ, если будет необходимо, примут меры, - сказал Василий Голубев.

Также, по словам губернатора, в регионе не было «сильных проблем с поставками лекарств и финансированием».

- В этом году из федерального бюджета на эти цели мы получили дополнительно порядка 140 млн рублей, я говорю за период 2021 года. Кроме того, мной было принято решение в августе выделить еще 161 млн рублей. Этот процесс находится на постоянном контроле, - подчеркнул Василий Голубев.

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