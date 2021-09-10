Депутат Лидия Новосельцева провела в школе № 99 открытый урок «Ростов – твое будущее!»

Фото: Наталья Веснина

Накануне 272-й годовщины основания города Ростова-на-Дону в школе № 99 прошел открытый урок «Ростов — твое будущее!». В нем приняла участие депутат Лидия Новосельцева.

Открытый урок был посвящен знаменитым людям нашего города. Именно к таким известным ростовчанам по праву можно отнести Михаила Васильевича Нагибина — Почетного гражданина города Ростова-на-Дону. Это легендарный директор Ростовского вертолетного завода — «Роствертол», советский и российский организатор авиационной промышленности.

- Михаил Васильевич руководил техническим переоснащением производства, созданием комплексно-механизированных механических цехов, запуском в серийное производство новых модификаций транспортно-боевого вертолета Ми-24 и крупнейшего в мире тяжелого транспортного вертолета Ми-26. За особый вклад в развитие экономики России, укрепление ее военно-промышленного потенциала Президент России наградил Михаила Нагибина орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Его имя было присвоено проспекту в Ростове-на-Дону, — рассказала на встрече ребятам Лидия Новосельцева.

Также школьникам показали фильм о жизни и деятельности Михаила Васильевича, созданный детьми, и презентацию о компании «Роствертол». В завершении урока была проведена увлекательная викторина с призами организованная Ростовским региональным отделением «Союза машиностроителей России».