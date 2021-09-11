В Новочеркасске водитель иномарки пострадал, врезавшись и уличный фонарь

Мужчина попал в больницу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске водитель иномарки пострадал в результате ДТП. Аврия случилась на проспекте Баклановском 10 сентября около 21 часа.

По предварительным данным, 27-летний водитель «Хендай Акцент» двигался в районе дома № 83. Он не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машина врезалась в уличный фонарь.

— В результате водитель получил травмы. Его доставили в БСМП Новочеркасска. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.