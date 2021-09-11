В Ростове прогнозируют хорошую погоду в День города

Столбик термометра может достигать +24 - 26 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Ростове-на-Дону на День города. Рассказываем, какая будет температура и ждать ли осадков 11 сентября.

Температура составит +24 — 26 градусов. Дождя не будет. Скорость ветра составит 4 метра в секунду, однако порывы могут усиливаться до 9 метров в секунду.

По Ростовской области ожидается +22 — 27 градусов, по северу — +6 градусов. Существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман.