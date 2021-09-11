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Общество11 сентября 2021 10:42

В Ростове у 136 семей изымут земельные участки из-за строительства дороги на Вавилова

Продолжаются мероприятия по выкупу территории
Михаил СТРИЖЕВ
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Дорожные работы планируют начать в этом году.

Дорожные работы планируют начать в этом году.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону власти намерены изъять участки, препятствующие строительству дороги на улице Вавилова. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко на встрече с жителями микрорайона Суворовского.

По словам сити-менеджера, сейчас на этих участках проживают 136 семей. Не все люди готовы переехать и продать землю и дома. Тем не менее проект строительства дороги будет реализован.

— Что касается дороги на Вавилова. Знаете, что у нас там сегодня непростая ситуация. У нас там порядка 136 семей, собственников участков, которые были против строительства дороги. Но мы понимаем, что проект есть, государственную экспертизу он прошел. Поэтому в этом году мы уже начали мероприятия по выкупу земельных участков, — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Напомним, дорожные работы на Вавилова должны стартовать в этом году. Планируется построить четырехполосную трассу с выделенной полосой для общественного транспорта.