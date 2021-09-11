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Происшествия11 сентября 2021 11:46

В Ростове «Ауди» врезалась в БМВ: есть пострадавшие

От удара одну из иномарок отбросило на рекламный щит
Михаил СТРИЖЕВ
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Один из автомобилей отбросило на рекламный щит. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Один из автомобилей отбросило на рекламный щит. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону в ДТП с «Ауди» и БМВ пострадал человек. Происшествие случилось на проспекте Стачки около двух часов 11 сентября.

По предварительным данным, водитель «Ауди» двигался по проспекту в сторону улицы Портовой. В это время автомобилист за рулем БМВ поворачивался налево, на улицу Интернациональную. В районе дома № 18 машины столкнулись. От удара БМВ отбросило на рекламный щит.

В результате аварии пострадал 31-летний водитель БМВ.

— С телесными повреждениями мужчина был доставлен БСМП-2. Проводится проверка, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.