474 заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

От ковида скончались еще 27 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за сутки выявили 474 заболевших коронавирусом. Последние данные об эпидситуации сообщили в региональном правительстве.

Новые случаи зарегистрированы в 54 городах и районах. Лечение в стационарах проходят 3 637 зараженных. Наибольшую долю новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет — 35,9%. 26,4% зараженных — от 46 до 65 лет; 17,3% — от 66 до 79 лет.

За сутки выздоровели 522 пациента. Подтвердилась смерть 27 инфицированных — 17 женщин от 57 до 89 лет и 10 мужчин от 22 до 84 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Число случаев заражения за весь период пандемии достигло 129 641. За это время от ковида вылечились 112 536 жителей, скончались 6 292 человека.