Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2021 12:57

22-летний парень скончался от коронавируса в Ростовской области

За сутки жертвами ковида стали 27 человек
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего за сутки скончались 10 мужчин и 17 женщин.

Всего за сутки скончались 10 мужчин и 17 женщин.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области 22-летний парень скончался от коронавируса. Данные о заболеваемости публикуем донское правительство.

Известно, что у молодого человека были сопутствующие хронические заболевания. Кроме него жертвами ковида стали еще девять мужчин, старшему из которых было 84 года. Скончались 17 женщин в возрасте от 57 до 89 лет. За все время пандемии вирус унес жизни 6 292 жителей области.

Напомним, за сутки ковид подтвердился у 474 человек. В настоящее время в больницах находятся 3 673 зараженных коронавирусом. Состояние 45 пациентов оценивается как тяжелое — они подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. На неинвазивных ИВЛ — 324 человека.