Штормовое предупреждение объявили в семи районах Ростовской области

В отдельных районах сохранится высокий и чрезвычайный уровни пожароопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение. С 12 по 14 сентября в семи районах будет сохранятся угроза пожаров.

Чрезвычайный уровень пожароопасности (пятого класса) установился в Семикаркорском, Багаевском, Весёловском, Мартыновском районах. Штормовое предпреждение касается также южных территорий: Кагальницкого, Зерноградског, Егорлыкского районов.

С 11 по 14 сентября высокая пожароопасность (четвертого класса) будет наблюдаться в северо-западных районах: Верхнедонского, Шолоховского. Такая же ситуация будет сохранятся в центральных районах: Константиновском, Усть-Донецком районах. Угроза пожаров будет сохраняться местами в Приазовье (Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Аксайском, Мясниковском и в Ростове-на-Дону.