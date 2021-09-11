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Общество11 сентября 2021 14:39

Штормовое предупреждение объявили в семи районах Ростовской области

Рассказываем, каким территориям грозят пожары
Михаил СТРИЖЕВ
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В отдельных районах сохранится высокий и чрезвычайный уровни пожароопасности.

В отдельных районах сохранится высокий и чрезвычайный уровни пожароопасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение. С 12 по 14 сентября в семи районах будет сохранятся угроза пожаров.

Чрезвычайный уровень пожароопасности (пятого класса) установился в Семикаркорском, Багаевском, Весёловском, Мартыновском районах. Штормовое предпреждение касается также южных территорий: Кагальницкого, Зерноградског, Егорлыкского районов.

С 11 по 14 сентября высокая пожароопасность (четвертого класса) будет наблюдаться в северо-западных районах: Верхнедонского, Шолоховского. Такая же ситуация будет сохранятся в центральных районах: Константиновском, Усть-Донецком районах. Угроза пожаров будет сохраняться местами в Приазовье (Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Аксайском, Мясниковском и в Ростове-на-Дону.