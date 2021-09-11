В Таганроге запустили новые трамваи

В городе продолжается модернизация трамвайных путей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге завершилась реализация первого этапа проекта «Таганрогский трамвай». Оплатить поездку можно с помощью QR-кода, сообщает оператор оплаты «Датапакс».

Первый транспорт отправился по модернизированным путям на улице Фрунзе. Пассажирам предложили оплатить поездку с помощью карты, QR-кода и мобильного приложения.

Всего по итогам первого этапа в Таганроге модернизировали 10 километров трамвайных путей. По маршурутам начали ходить новые трамваи.

Напомним, чтобы обновить трамвайные пути, их передали в концессию компании «Синара». Ранее компания планировала провести переговоры о концессии трамвайных путей в Ростове-на-Дону.