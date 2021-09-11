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Общество11 сентября 2021 16:04

В Таганроге запустили новые трамваи

Оплатить поездку можно с помощью QR-кода
Михаил СТРИЖЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В городе продолжается модернизация трамвайных путей.

В городе продолжается модернизация трамвайных путей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге завершилась реализация первого этапа проекта «Таганрогский трамвай». Оплатить поездку можно с помощью QR-кода, сообщает оператор оплаты «Датапакс».

Первый транспорт отправился по модернизированным путям на улице Фрунзе. Пассажирам предложили оплатить поездку с помощью карты, QR-кода и мобильного приложения.

Всего по итогам первого этапа в Таганроге модернизировали 10 километров трамвайных путей. По маршурутам начали ходить новые трамваи.

Напомним, чтобы обновить трамвайные пути, их передали в концессию компании «Синара». Ранее компания планировала провести переговоры о концессии трамвайных путей в Ростове-на-Дону.