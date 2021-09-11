Изменились правила посещения матча «Ростов» — «Краснодар»

Посетителей начнут пускать на стадион заранее. Фото: ФК "Ростов".

Изменились правила посещения стадиона перед матчем «Ростов» — «Краснодар». Какие требования будут действовать для болельщиков, рассказали в ФК «Ростов».

На «Ростов Арену» попадут только те посетители, которые докажут, что не больны ковидом. Для этого нужно предъявить сертификат о прививке или действующий QR-код.

Дети до 14 лет смогут попасть на игру только в сопровождении родителей. Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет могут приходить самостоятельно, но на входе у них потребуют паспорт.

Из-за проверок на входе стадион начнет принимать посетителей раньше.

— На входе будет проводиться проверка QR-кодов. Во избежание очередей, просим приходить заранее. Вход будет открыт с 17.30, — говорится в сообщении клуба.