В Ростовской области прекратились поборы на дорогах после ареста начальника ставрополького ГИБДД

По словам общественников, ситуация изменилась не только в ростовской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Грузоперевозчики из Ростовской области и других регионов сообщили, что с конца июля прекратились поборы на дорогах. Проблема обсуждалась на круглом столе ассоциации «Грузавтотранс» 10 сентября.

Об изменениях рассказала предпринимательница Анна Нуридова, занимающаяся грузоперевозками. Она пояснила, что все ее водители обучены, а компания никогда не имела проблем с документами или оборудованием. Тем не менее ее сотрудникам регулярно приходится платить штрафы.

— Сотрудники ДПС найдут к чему придраться. Не можешь заплатить — на штрафстоянку. Как с этим бороться, не знаю, — приводит слова предпринимательницы Donnews.ru.

Женщина отметила, что в последние полтора месяца поборы прекратились. Как сообщили в «Грузавтотранс», об этих изменениях говорят и перевозчики из других регионов. Ситуация поменялась после того, как задержали начальника ставрополького ГИБДД Алексея Сафонова.