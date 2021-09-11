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Общество11 сентября 2021 19:40

Вместо ливневок: в Ростове проблему с подтоплением улицы решили с помощью разметки

Водителям показали, где не стоит парковать автомобиль во время дождя
Михаил СТРИЖЕВ
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Во дворе появилась разметка "Уровень подтопления". Фото: vk.com/rostovnadonu.

Во дворе появилась разметка "Уровень подтопления". Фото: vk.com/rostovnadonu.

В Ростове-на-Дону на улице Извилистой вместо ливневок появилась разметка. Об этом сообщил один из жителей города Андрей Пименов в соцсетях.

Напомним, часть улицы регулярно затапливает во время дождя. А в конце зимы, по словам Пименова, многие автомобили из-за осадков «научились плавать». Люди уже давно ждут, что на территории появятся ливневки, однако вместо этого проблему подтопления решили иначе.

Во дворе одного из домов появилась разметка «Уровень подтопления». Таким образом водителей предупредили, где лучше не парковать автомобиль во время дождя.

— Ливневок, разумеется, не появилось — краска дешевле. Правда помнится озвучивал многомиллионные вложения», — говорится в сообщении.