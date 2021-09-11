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Общество11 сентября 2021 20:32

В Ростове оставят парковку на Пушкинской, несмотря на велодорожку

Движение по улице будет по-прежнему однополосным
Михаил СТРИЖЕВ
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Количество парковочных мест сокращать не будут. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Количество парковочных мест сокращать не будут. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской останется парковка для автомобилей, несмотря на велодорожку. Об этом сообщили в администрации города.

Как сообщил замглавы администрации по транспорту Дмитрий Симков, движение по Пушкинской останется однополосным. Из-за велодорожки будут изменены парковочные места. Территорию располагающихся в этом районе заездных карманов используют для парковки велосипедов, озеленения или размещения МАФов.

При этом замглавы отметил, что парковка для автомобилистов все будет действовать.

— Схема дорожного движения будет усовершенствована. Количество парковочных мест не уменьшится, — прокомментировал Дмитрий Симков.