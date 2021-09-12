Погода в Ростове-на-Дону на 12 сентября 2021: каким будет воскресенье

Температура составит +24 - 26 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Ростове-на-Дону на 12 сентября 2021 — прогноз ростовских синоптиков. В воскресенье будет тепло и немного ветрено.

Температура составит +24 — 26 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный и восточный — 5 — 10 метров в секунду. Днем порывы могут достигать 13 метров в секунду.

По Ростовской области температура может достигать +21 — 26 градусов. В отдельных районах столбик термометра поднимется до +29 градусов. Ветер может усиливаться до 12 — 14 метров в секунду.