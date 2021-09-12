В Ростове сотни домов останутся без света: рассказываем, где и когда

Отключения пройдут в разных районах города. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без света на следующей неделе. Рассказываем, где и когда пройдут отключения с 13 по 17 сентября.

13 СЕНТЯБРЯ

9.00 — 18.00

ул. Черепахина 137-185, 128-154; пер. Гвардейский 54-60; пер. Доломановский 83-91, 86-92;

9.00 — 17.00

ул. Байкальская 41-143, 38-148; ул. Дарвина 21-83, 36-96; ул. Доватора 118, 126, 137, 155, 142-148, 149-157, 140а, 142а, 187-189, 175-183, 142е; ул. Долгожданная 8-22; ул. Издательская 43/24; ул. Лесная 122-158, 149-161; ул. Линейная 39-155, 42-166; ул. Лучевая 1-71, 2-76; ул. Мадояна 202, 224-240, 205-245; ул. Необычная 1; ул. Песчанокопская 1-53, 2-56; ул. Сормовская 121-127, 134-136; ул. Туманная 4-10, 3-15, 16-18; ул. Карпатская 37-91, 40-90; ул. Ковалевской 45-77, 44-84; ул. Лобачевского 30-108, 51-99; ул. Маршальская 46-72, 88; ул. Семипалатинская 39-113, 44-82, 139-143; ул. Щедрая 7; ул. Вятская 27, 29; ул. Инициативная 2-14, 1-79

10.00 — 12.00; 13.00 — 15.00

просп. Коммунистический 30, 32, 32/3

14 СЕНТЯБРЯ

9.00 — 12.00

пер. Скрыпника 32-36; ул. Черепахина 115-139, 96-130; ул. Катаева 183-185; пер. Гвардейский 45-59, 44-56; ул. Народного Ополчения 81-139, 116-180

9.00 — 16.00

ул. Вавилова 57, 59, 59/1, 59Л; ул. Монтажная 3А; ул. Тарновского-Терлецкого 99

9.00 — 18.00

ул. Варфоломеева 105-135; пер. Гвардейский 42-44; ул. Станиславского 183-209, 250-278; пер. Нахичеванский 2-10, 1-9

9.00 — 17.00

ул. Буйнакская 29/93, 28-36; пер. Кривошлыковский 12-44, 11-37; ул. Граненная 4-8; ул. Штахановского 10/4, 14, 14/1, 14/2; ул. Мадояна 247-325, 284-314; ул. Профсоюзная 6-98; ул. Ерёменко 66, 66е, 66/1, 66/2; ул. Малиновского 72/1, 72/2, 72/3, 74/68, 27а, 29; ул. Новаторов 16/1, 18, 18/1, 20, 22А; ул. Врубовая 4/1; пер. Автомобильный 32

15 СЕНТЯБРЯ

9.00 — 16.00

ул. 14-я Линия 15, 19/46; ул. 16-я Линия 16-32, 11-39; ул. Мурлычева 25-53, 26-46; ул. 1-я Майская 11-21, 20/7; ул. Вавилова 57, 59, 59/1, 59Л; ул. Монтажная 3А; ул. Тарновского-Терлецкого 99

9.00 — 17.00

ул. Туполева 3, 5, 7, 11А; ДНТ «Восток»; с/т «Садовод»; ул. Ленина 66, 66А, 66Б; пер. Автомобильный 30; ул. Дарвина 5/41, 12; ул. Доватора 76-114, 118а; ул. Котовского 45/28; ул. Латвийская 33-35; ул. Необычная 5-37, 8; ул. Павлова 1-23, 23 Д, 2-40, 40 А; ул. Пархоменко 2-76, 43-83; ул. Попова 1 А, 1-79, 2 А, 2-86; ул. Предботаническая 2-22, 95-107; ул. Репина 1-9, 2/2; Сормовская 96-104; ул. Туманная 12-20; ул. Целинная 2-28, 1-57; ул. Долгожданная 28-30; ул. Лесная 61-121, 86-116, 94/280, 96/287А; ул. Лучевая 73-123, 78-108; ул. Мадояна 240-314, 245Б, 247-323; ул. Пархоменко 1-5, 40-48; ул. Песчанокопская 57-125, 58-120; ул. Предботаническая 141А, 141-201, 26-72; ул. Сормовская 127-197, 136-220, 220Б, 178/86; ул. Целинная 34-48, 35-45, 47А, 49А, 51А, 53А, 55А, 57А, 59А, 61А

9.00 — 18.00

пер. Аэроклубовский 1-15, 2-28; ул. Войкова 97-149, 44-110; ул. Портовая 383-475; пер. 4-й Поселковый 1-21, 2-22, 2А, 2Б, 2В, 2Г; ул. Циолковского 79-125, 217, 144-158; пер. Корабельный 1-11, 2-16; ул. Набережная 203-383; ул. Судостроительная 3-9, 4-14; пер. 3-й Поселковый 5-25, 2-30; пер. 5-й Поселковый 1-15, 2-16

16 СЕНТЯБРЯ

9.00 — 12.00

ул. Седова 63-101, 10-16; ул. Береговая 16 а,б 61, 67, Богатяновский спуск проспект 1а-3а, 2-4

9.00 — 18.00

ул. Варфоломеева 137-169

9.00 — 16.00

ул. Беляева 7/1, 9, 11, 11/1, 13/58; ул. Орбитальная 58; ул. Солнечная; ул. 2-я Циолковского

9.00 — 17.00

ул. Ленина 90Г, 90Д, 90Е; ул. Врубовая 17, 17А, 17/1, 32, 36, 40; ул. Мурманская 2-52, 3-41; ул. Глинки 2-52, 1-51; ул. Калужская 1-51, 2-48; ул. Кемеровская 1-51, 2-48; ул. 20 лет Октября 2-24, 1-49; ул. Конституционная 1-11, 2-12; ул. Щербакова 69-95, 52-82; ул. Арефьева 45-69; ул. Абаканская 2-14; ул. Фабричная 9-15, 36-48; ул. Алеутская 53-67, 70-74; пер. Замкнутый 1-15, 2-12; ул. 1-я Баррикадная 31/33, 42; ул. Профсоюзная 33/31, 31/33; пер. Бабушкина 1-17, 2-16; ул. 1-я Баррикадная 20-22; ул. Ленинградская 19-23, 20/112; ул. Русская 21-41, 74-124; пер. Старобельский 12-14, 13; просп. Стачки 16; ул. Токарная 2-42, 19-29

15 — 16 СЕНТЯБРЯ

9.00 — 17.00

ул. Ченцова 4-10; ул. Налбандяна 1-25, 2-22; ул. Мурлычева 7-27, 6-26; ул. 20-я линия 8-14, 7-11; ул. 22-я линия 16-42, 9-43; ул. 24-я линия 1-23, 2-18; пл. Базарная 4Б

17 СЕНТЯБРЯ

9.00 — 16.00

ул. Беляева 7/1, 9, 11, 11/1, 13/58; ул. Орбитальная 58; ул. Солнечная; ул. 2-я Циолковского