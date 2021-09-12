Ростовчане попросили губернатора защитить парк «Дружба»

206 деревьев парка признаны аварийными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчане попросили сохранить деревья в парке в парке «Дружба. Люди попросили губернатора проконтролировать запланированные здесь работы по благоустройству.

На днях жителям сообщили, что 80% подпорных стен в парке — аварийные. Теперь ростовчане беспокоятся, что из-за их реконструкции могут вырубить все расположенные рядом деревья. Ранее аварийными признали 206 деревьев. Однако активисты считают, что из-за ремонта стен число уничтоженных деревьев может оказаться больше.

— Мы просим вас, Василий Юрьевич, обратить внимание на данный вопрос, потому что жители против сноса здоровых деревьев. Мы хотим сохранить парк природным, — выступили ростовчане в своем видеообращении.

Напомним, к благоустройство в парке «Дружба» планируется начать в 2022 году. Власти оценивали стоимость этого проекта в 400 миллионов рублей.