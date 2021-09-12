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Общество12 сентября 2021 11:49

Проливные дожди и похолодание придут на смену теплу в Ростове-на-Дону

Рассказываем, как изменится погода в ближайшие дни
Михаил СТРИЖЕВ
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Первые дни недели будут пасмурными.

Первые дни недели будут пасмурными.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону новая неделя начнется с похолодания и дождей. Рассказываем, как изменится погода в ближайшие дни.

13 сентября температура в городе снизится до +23. Ожидаются дожди и сильный ветер. Скорость порывов может достигать 9 метров в секунду. В ночь с 13 на 14 сентября столбик термометра снизится до +15 градусов.

На следующий день, во вторник, осадки сохранятся. При этом немного потеплеет — до +24 градусов. Будет менее ветрено, скорость порывов не превысит 6 метров в секунду.

Однако пасмурная погода сохранится ненадолго. Уже в среду, 15 сентября, столбик термометра поднимется до +26 градусов. Осадков не ожидается, в этот день будет тепло и солнечно. Скорость ветра составит 8 метров в секунду.