В Ростовской области мужчина напал на покупательницу супермаркета

Полицейские уже задержали мужчину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области грабитель напал на женщину, выходившую из супермаркета. Происшествие случилось в Батайске, об этом 11 сентября сообщили в донском управлении МВД.

Находясь в магазине, мужчина обратил внимание на одну из покупательниц. У нее на шее была массивная золотая цепочка, которая показалась мужчине привлекательной добычей.

Он вышел из супермаркета и подстерег владелицу цепочки. Как только женщина вышла на улицу, он напал на нее и сорвал украшение с шеи. После этого грабитель скрылся с места происшествия. Потерпевшая обратилась в одно из ростовских отделений полиции.

Правоохранители задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 32-летний житель Батайская, ранее судимый за грабеж. По его словам, он сдал награбленное в ломбард.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.