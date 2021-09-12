Число зараженных коронавирусом в Ростовской области выросло на 472

Скончались от ковида еще 26 ростовчан. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 472 человека. Общее число заболевших за все время пандемии достигло 130 113. Об этом сообщает донское правительство.

В больницах проходят лечение 3588 пациентов с ковидом. Состояние 40 из них оценивается как тяжелое — эти люди подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 319 находятся на неинвазивных ИВЛ.

Вылечились за сутки 418 зараженных. С начало пандемии число выздоровевших увеличилось до 112 954.

От коронавируса скончались еще 26 заболевших. Среди них 19 женщин в возрасте от 48 до 93 лет и семеро мужчин от 46 до 82 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За время пандемии жертвами опасной инфекции стали 6 318 человек.