Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2021 13:43

В Ростовской области еще 26 человек скончались от коронавируса за сутки

Кроме ковида у пациентов были сопутствующие заболевания
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ковидом заразились еще 472 человека.

Ковидом заразились еще 472 человека.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области еще 26 человек скончались от коронавируса за сутки. Данные о заболеваемости публикуем региональное правительство.

Подтвердилась смерть от ковида 19 женщин. Младшей из них было 48 лет, старшей 93 года. Жертвами инфекции стали семеро мужчин в возрасте от 46 до 82 лет. По данным оперативного штаба, все эти пациенты страдали от сопутствующих хронических заболеваний. С начала пандемии коронавируса в Ростовской области скончались 6 318 человек.

От коронавируса вылечились 418 заболевших жителей. За все время пандемии число выздоровевших достигло 112 954.

Напомним, за сутки положительные тесты на ковид получили 472 человека. Общее число зараженных составило 130 113.