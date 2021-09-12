Ковидом заразились еще 472 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области еще 26 человек скончались от коронавируса за сутки. Данные о заболеваемости публикуем региональное правительство.

Подтвердилась смерть от ковида 19 женщин. Младшей из них было 48 лет, старшей 93 года. Жертвами инфекции стали семеро мужчин в возрасте от 46 до 82 лет. По данным оперативного штаба, все эти пациенты страдали от сопутствующих хронических заболеваний. С начала пандемии коронавируса в Ростовской области скончались 6 318 человек.

От коронавируса вылечились 418 заболевших жителей. За все время пандемии число выздоровевших достигло 112 954.

Напомним, за сутки положительные тесты на ковид получили 472 человека. Общее число зараженных составило 130 113.