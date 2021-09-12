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Общество12 сентября 2021 15:09

В Ростовской области в двух семьях родились 13-е дети

На свет появились два мальчика
Михаил СТРИЖЕВ
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Всего в Ростовской области около 47 тысяч многодетных семей.

Всего в Ростовской области около 47 тысяч многодетных семей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области в двух семьях появились 13-е дети. Пополнение произошло у жителей Красносулинского района и Донецка. Об этом рассказали в правительстве донского региона.

В семье из Красносулинского района родился мальчик. Теперь в семье Димитровых десять сыновей и три дочери. Глава семейства Василий трудится в шахтоуправлении, а его супруга Елена занимается домашними делами.

Семьи награждены почетными грамотами. Фото: правительство Ростовской области.

Семьи награждены почетными грамотами. Фото: правительство Ростовской области.

В семье Черниченко из Донецка стало еще больше сыновей. Отец Владимир Черниченко работает на шахте, мать занимается воспитанием детей.

Многодетные семьи уже были награждены почетными дипломами «За заслуги в воспитании детей». В честь рождения 13-го ребенка им подарили микроавтобусы.

Всего в Ростовской области около 47 тысяч многодетных семей. Для родителей и детей предусмотрены 17 пособий и выплат.