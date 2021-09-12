Какой будет погода в Ростове-на-Дону на неделе 13 — 17 сентября: сначала дожди, потом жара

Погода на следующей неделе будет переменчивой. Фото: Василий Вахрин

Погода в Ростове-на-Дону на неделе 13 — 17 сентября будет переменчивой. Рассказываем, что прогнозируют синоптики в ближайшие семь дней.

Новая неделя начнется с дождей. В понедельник, 13 сентября, осадки пройдут рано утром и после обеда. Скорость ветра составит 3 — 4 метра в секунду, но во время дождя порывы могут усиливаться до 7 — 8 метров в секунду. Температура составит +22 — 24 градуса.

На следующий день осадки сохранятся. Дождь начнется в полдень и продлится несколько часов. При этом во вторник немного потеплеет до +25 градусов. Будет немного ветрено.

В среду, 15 сентября, погода изменится. День пройдет без осадков и будет солнечным. А столбик термометра поднимется до +27 градусов. Во второй половине дня ветер усилится до 7 — 8 метров в секунду.

Однако достаточная жаркая для осени погода придет ненадолго. В четверг и пятницу температура снизится до +24 градусов. В эти дни ожидается сильный ветер — 7 метров секунду.