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Общество12 сентября 2021 18:42

В Таганроге проезд в обновленном трамвае сделают бесплатным

Пассажиры смогут не платить за проезд в первые дни работы транспорта
Михаил СТРИЖЕВ
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Проезд будет бесплатным с 15 по 19 сентября.

Проезд будет бесплатным с 15 по 19 сентября.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге проезд в обновленном сделают бесплатным. Сэкономить на поездках можно будет в первые дни работы обновленного транспорта. Об этом сообщили в администрации.

Пассажиры могут не платить за проезд в новых вагонах, которые следуют по трем маршрутам. Акция будет действовать с 15 по 19 сентября включительно.

— Такой подарок жителям решила сделать команда проекта «Таганрогский трамвай» в День города, — говорится в сообщении администрации.

Напомним, в Таганроге завершился первый этап реконструкции трамвайных путей. За четыре месяца рабочие обновили более 10 километров путей, в городе появилось 20 новых остановочных павильонов.