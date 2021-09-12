Из аэропорта Ростова запустили рейсы в Хургаду

Полеты будут выполняться один раз в неделю. Фото: Александр СТЕПАНОВ

Из Ростова-на-Дону запустили еще один рейс в Египет. Теперь из Платова можно улететь в курортный город Хугарда, сообщили в пресс-службе донского аэропорта.

Первый полет состоялся 11 сентября. Рейсы будут осуществляться один раз, по субботам. Самолеты будут отправляться из Ростова в 9.15 и прилетать в Хугарду в 12.15. Обратно можно будет улететь из египетского аэропорта в 13.15, а добраться до дома в 17.45.

В пресс-службе напомнили, что улететь в Египет смогут только пассажиры, имеющие сертификат о прививке. Документ должен быть на английском языке с QR-кодом. Можно также предъявить отрицательный ПЦР-тест.