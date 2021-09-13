Депутат Лидия Новосельцева организовала экскурсию для студентов и волонтеров ДГТУ

Фото: Наталья Веснина

«Карьер смерти», «Донская Хатынь» - так называют это место в многочисленных публикациях региональные и федеральные СМИ. Здесь в 1942-1943 годах фашистскими карателями команды ЕК-12 СД, состоящей из предателей Родины, было уничтожено 3500 мирных жителей. В подавляющем большинстве — старики, женщины, дети. В сентябре поисковой экспедицией «Без срока давности» были обнаружены новые расстрельные ямы. Депутат Лидия Новосельцева организовала экскурсию для студентов ДГТУ на место давней трагедии.

В ходе проведения экскурсии ребята побывали в цехах кирпичного завода, где содержались военнопленные Красной Армии во время оккупации Сальска и карьере кирпичного завода. Именно в карьере происходили массовые расстрелы мирного населения. Также ребятам показали лабораторию судмедэкспертов, в которой специалисты работают с останки жертв геноцида мирного населения.

- До сих пор так называемая мировая общественность не признала факта геноцида мирного населения СССР немецко-фашистскими карателями во время оккупации. Сегодня, спустя столько лет у нас есть возможность узнать всю страшную правду о тех событиях с помощью титанического труда волонтеров-поисковиков. Благодаря усилиям поисковиков «Миус-фронта» вся страна узнала о трагических страницах истории Сальска во время оккупации. И крайне важно эту правду донести до нашей молодежи, — отметила Лидия Новосельцева.

Помощь в организации и проведении экскурсии оказало Ростовское региональное отделение «Союза машиностроителей России».