Зарезали мужчину: в Азове задержали подозреваемых в жестоком убийстве

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, идет следствие Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области молодых людей 16 и 20 лет задержали по подозрению в убийстве 31-летнего знакомого. Мужчину хладнокровно зарезали на одной из улиц Азова. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, злоумышленники совершили нападение на прошлой неделе, 10 сентября. Во время ссоры они пустили в ход ножи и нанесли своей жертве более 60 колото-резаных ранений. Пострадавший умер на месте.

Однако бандитов, что называется, поймали по горячим следам - расправу заметили полицейские, которые находились рядом. Правоохранители провели задержание. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, идет следствие.

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