16 и 17 октября в ДГТУ пройдет благотворительное шоу «Сцена»

Фото: ДГТУ

16 и 17 октября в Донском государственном техническом университете проведут музыкальное театрализованное шоу «Сцена». Это благотворительный проект, который организовали совместно с фондом Дианы Гурцкой «По зову сердца», пояснили в вузе.

«Сцена» - важный благотворительный проект. Мы намерены собрать миллион рублей на постановку инклюзивного мюзикла, главными героями которого станут незрячие и слабовидящие дети. Весной этого года уже состоялось благотворительное шоу New woman’s Chicago, тогда нам удалось собрать средства на лечение 15-летней девочки, - рассказала руководитель Народного музыкального театра Аниты Цой «Браво-ДГТУ» Наталья Соломатина.

Идейным вдохновителем мероприятия выступила народная артистка России Анита Цой. В проект «Сцена» включили пять мюзиклов, поставленных по мотивам известных мировых кинофильмов и музыкальных шоу. На сцене выступят непрофессиональные артисты - бизнесмены и топ-менеджеры, политики, общественные деятели, представители творческих профессий.

Лучшие номера из спектаклей представят на итоговом гала-шоу, хедлайнерами которого станут Анита Цой и Диана Гурцкая.

Программа театрализованного шоу в Ростове-на-Дону:

16 октября

12:00 – молодежный мюзикл «Ромео и Джульетта Version 2.0»

16:00 – мюзикл для всей семьи с самыми известными хитами восьмидесятых Dancing Queen

20:00 – мюзикл по мотивам легендарной рок-оперы «Моцарт и Сальери» «Genius Моцарт»

17 сентября

12:00 – мюзикл «Мэри Поппинс навсегда!»

16:00 – мюзикл «Всё о Showgirls»

20:00 – гала-шоу «Сцена»