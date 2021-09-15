В России стартовал механизм «зонтичного» поручительства по кредитам для клиентов малого и среднего бизнеса

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Банк ВТБ одним из первых на финансовом рынке внедрил механизм «зонтичного» поручительства Корпорации МСП для клиентов среднего и малого бизнеса. Он предусматривает упрощенный порядок выдачи бизнес-кредитов.

Такая система сделает намного проще и оперативней процесс получения кредитов для предпринимателей – субъектов МСП.

Для его оформления в ВТБ клиенту не потребуется дублировать документы и в банк, и в корпорацию. Гарантийная поддержка Корпорации МСП встроена в кредитный процесс банка. Благодаря этому заемщик получает поручительство по кредиту в «одном окне» одновременно с решением о возможности финансирования.

Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ, рассказал, что банк - один из ключевых участников программ государственной поддержки среднего и малого предпринимательства.

- Это направление приоритетно для нас, поэтому мы всегда готовы внедрять новые инструменты, чтобы развивать его. Спрос на кредиты со стороны предпринимателей – субъектов МСП в этом году растет, что связано с постепенным восстановлением бизнеса от последствий пандемии, расширением спектра банковских продуктов и их цифровизацией. Кредитный портфель субъектов МСП в ВТБ превысил 780 млрд рублей, его прирост с начала года составил около 5%. Считаем, что «зонтичное» поручительство предоставит предпринимателям необходимое обеспечение по кредитам и станет эффективным инструментом, который повысит доступность кредитов для бизнеса, − прокомментировал спикер.

В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сказал, что зонтичный механизм станет дополнительной мерой государственной поддержки в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

- Этот механизм даст возможность банкам снизить риски по заемщикам МСП и расширить круг получателей финансовой поддержки. Теперь финансирование станет доступнее в том числе предпринимателям, которые только начали свою деятельность. Новый механизм позволяет бизнесу получить средства на привлекательных, доступных условиях. К 2024 году предприниматели смогут дополнительно привлечь при помощи нового продукта свыше 600 млрд рублей, – подчеркнул представитель Корпорации МСП.